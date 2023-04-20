無論是人工智慧還是自駕等先進技術，長鑫存儲是少數幾家大型陸企可以跟美國半導體公司一較長短的。以記憶體產品來說，雖然還是韓國的三星電子以及SK海力士所主導，但這家位於安徽合肥才創建7年左右的存儲器製造商，卻可為業界樹立標竿。

美國正在全面封殺中國大陸半導體產業，範圍從IC設計一直延伸至生產設備等。彭博社認為，長鑫存儲新掛牌會不會引起騷動還不清楚。不過，從過去幾次制裁經驗來看，美國幾乎扼殺了CXMT同業，當時才剛發跡的JHICC（晉華集成電路）晶片製造，以及華為的智慧手機業務。

去年12月，美國政府直接把YMTC（長江存儲）打入黑名單中。這家有官方色彩的快閃記憶體製造業者，在高階3D NAND晶片的研發進程也同時視同中斷。若沒發生這件事，長江存儲搞不好有機會成為蘋果iPhone晶片供應商之一。

若掛牌價值可達1000億人民幣，長鑫存儲的身價差不多是去年營收超過70億美元SMIC（中芯國際）的4成左右。拒絕評論的長鑫存儲很低調，深怕一張揚IPO就無法照原計畫發展。

前述位於福建的晉華集成電路，就是因為2018年被時任美國總統川普，於當年10月底下令，基於國安考量禁止向美企購買半導體元件。在缺乏外國高階技術支援下，JHICC的60億美元廠房大量生產晶片時，據悉就出現不少瓶頸。