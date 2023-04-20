【全程字幕】初選贏何志偉！自爆「誤開飛航」靜悄悄以為落敗 王世堅霸氣喊勝出關鍵

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選電話民調20日結果出爐，台北市議員王世堅戰勝現任立委何志偉，堅偉大戰終於結束。王世堅表示，將會打電話給何，用誠意溝通、整合，男子漢大丈夫一笑泯恩仇，何年紀還輕來日方長，這只是一次的讓賢而已。

王世堅、何志偉16日同台並加Line好友，但何不小心意外曝光王和中常委黃承國通過電話，讓王氣得大罵要封鎖，而何昨日更提告王。經過昨晚電話民調後，王以41.97％戰勝何的39.7％。

王世堅下午表示，有信心初選後能夠整合，也相信何會基於民進黨好的傳統，敗者退出並支持勝利的一方，有風度的接受並祝福。大家都是光明磊落的男子漢，沒有不能溝通，而且何年紀還輕來日方長，經過幾次琢磨相信未來重新出線會更佳精進，這只是一次的讓賢而已。

至於雙方有聯絡？王世堅回覆，還不曉得，手機有上百則訊息和未接來電，早上不小心打開飛航模式，待會關閉飛航模式後看訊息才知道，但他還沒打給何，目前也還沒封鎖，一定會撥電話和何溝通，這是基本禮貌，即便是競爭對手也應該互相尊重。

媒體追問，和何通話如何彌補裂痕？他坦言，不曉得用什麼方法，只能說會用誠意，好好溝通，男子漢大丈夫一笑泯恩仇，望到此為止，上自家擂台比劃比劃就好，不需要簽生死狀打到死，即便是敵對陣營也不必簽生死狀。