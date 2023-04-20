已故澳門賭王何鴻燊的女兒何超蓮，自2019年認愛大3歲的大陸男星竇驍並交往4年後，終於在18日於峇里島舉辦世紀婚禮，夫妻倆還貼心準備3日遊行避免親友舟車勞頓，據傳總共為婚禮花費兩億台幣。今(20)日，台灣女星詹子晴（ㄚ頭）也受邀至婚禮，她分享當天照片，曝光何超蓮夫婦超狂交友圈。

詹子晴於今(20)日在IG分享多張婚禮照片，透露自己的第一次海外婚禮，大讚兩人的婚禮簡直是「婚禮天花板」，看著竇驍一手包辦婚禮的一切，浪漫的他不但在親娘進場前親自撒花瓣，而且親自準備晚宴影片以及婚禮布置，貼心細膩的舉動讓詹子晴忍不住力讚：「這樣的老公嫁得太好了」，更不忘虧好姊妹何超蓮找到一個「又帥又高又疼你、雞雞又大的男人」。

從詹子晴曝光的照片來看，當天婚禮集結兩岸三地許多藝人，可見陳柏霖、潘瑋柏夫婦、信（蘇見信）、孫耀威夫婦、王祖藍夫婦、吳宗憲前經紀人程新惠、張一山等人。

事實上，詹子晴近年經營副業有成，手邊有咖哩飯、飲料店、酒吧以及燒肉店等等10個品牌，旗下有100多個員工，2018年她還在香港開設飲料店，當時何超蓮和孫耀威都現身飲料店替她站台，可見詹子晴的生意超狂人脈。