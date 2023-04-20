全球電動車龍頭特斯拉本周三盤後公布第一季財報，獲利大減24%、毛利率下滑至19.3%，衝擊盤後股價重挫逾6%。資深半導體分析師陸行之分析指出，近期特斯拉電動車售價殺太兇，今年已第五度降價，進而影響財報表現，他強調，特斯拉營益率是全球車廠之首，上季大幅下殺恐造成全球車廠獲利大崩盤，首當其衝的將是已經虧損累累的全球及中國的電動車新勢力，而且整個產業鏈包括車用半導體都會有降價壓力。

陸行之今(20)日在臉書發文指出，特斯拉的財務數據毛利率不如市場預期近1.8個百分點，營業利益率不如市場預期近1.6個百分點，主要是近期價格殺太兇，他並分享以下5點看法：

一、陸行之指出，今年第1季特斯拉平均車價為4萬7208美元（約新台幣145.8萬元），季減10%、年減13% ，此情形造成其電動車整體毛利率（21.1%）以及去除「監管信用額度（regulatory credits）」 的毛利率（17.7%）年下跌近12個百分點，這表示公司說的持續降低生產成本動作並不明顯。

二、因為特斯拉殺價保市佔，今年第1季每車利潤年比砍半，季度砍40%只剩不到5600美元（約新台幣17.3萬元），陸行之示警，如果第2季再殺下去，預料恐不保3000美元（約新台幣9.2萬元）。

三、特斯拉過去的營業利潤率居全球各大車廠之首，營收占全球5%、獲利占12~14%，通常為平均的2倍以上，但本季度下殺近4.6個百分點，肯定造成全球車廠獲利大崩盤，平均營業利潤率恐從2022年第4季的7%砍半至2023年第1季的4%以下。陸行之強調，首當其衝的將是已經虧損累累的全球及中國的電動車新勢力，目前通用、福特、上汽、日產離虧損僅一步之遙，接著就是整個產業鏈，尤其是中高價車用半導體及零組件都會有降價壓力。

四、特斯拉庫存達2.29個月，季增10%、年增52%，特斯拉全球整車庫存達15天，季增15%、年增400%，表示還是生產過剩，陸行之認為今年第2季殺價保市占的策略應該會持續。

五、特斯拉所驅動主導的全球大降價，肯定會造成2024年電動車需求大爆發，未來8年內主要國家電動車取代油車增速超過50%，陸行之示警，如果油車龍頭轉身太慢會很慘。