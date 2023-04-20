首檔聚焦上櫃市場及ESG的ETF「中信上櫃ESG 30ETF（00928）」於4月17日取得核准，擬訂5月8日至11日募集。該ETF主要追蹤指數是「臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數」，集結流動性佳、財務體質優、符合ESG規範的30家上櫃資優企業，這樣的投組使投資人即刻參與中小型績優股表現，有感程度更加升級。

中信上櫃ESG 30ETF追蹤「臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數」，據Bloomberg統計，利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，自2019年至2023年2月底，因指數投組有ESG加持，年化報酬率達21.4％，勝過上櫃指數的16.9％及臺灣加權指數的16.4％，此外，其殖利率更達4.93％，高於上櫃指數、臺灣加權指數的3.74％及4.23％。

中信上櫃ESG 30ETF經理人張嘉祐表示，追蹤指數成分股主要聚焦成長性新興產業，包括半導體（42.5％）、光電（23.7％）、貿易百貨（8.3％）及生技（8.1％）等產業，投資人可一次掌握新興產業及個股的成長趨勢，並感受新興企業帶來的爆發潛力。

張嘉祐也進一步提及，國內目前有700多檔上櫃股票，被市場視為孕育上市權值股的搖籃，例如：台灣營收規模最大的製藥公司美時、全球IC設計領導廠商聯詠、全球前三大線性滑軌製造商直得，或台灣唯一上市茶葉公司天仁，都是從上櫃被發掘潛力而轉為上市，在上櫃期間也有雙位數的報酬。

此外，上櫃企業股東較集中、人數要求也相對寬鬆，股權掌握於經營者、經理人與法人股東，促使股東較專注於經營本業，且只要有利多消息，就容易獲得法人買盤進駐拉抬，股價波動也會較大，對投資人而言，布局上櫃ETF的有感程度也較高。

整體而言，張嘉祐表示，上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色，能掌握市場轉機爆發性獲利，而「臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數」從中挑選永續參與率高、財務體質穩健的上櫃藍籌股，提供投資人參與台股優質上櫃市場成長潛力。