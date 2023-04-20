永慶不動產林口站前加盟店由店長黃俊碩領軍，2022年繳出7,400萬元業績的漂亮成績單，原本職業為工程師的黃俊碩，為了成家立業而轉換跑道成為房仲，不僅收入翻倍、事業也達到巔峰。

黃俊碩大學念的是資訊管理，畢業後成為月薪36K的資訊工程師，包含獎金年收入可達60萬元，比起當年的職場新鮮人起薪才22K，薪水算是不錯。而他優異的工作表現也被主管相中，獲得出國外派的機會、薪水漲2倍，但他因有結婚打算而放棄了出國機會，同時也領悟只領固定薪水無法滿足他的期待。

若想獲得更高收入，黃俊碩認為業務工作是最佳選擇，因而加入信義房屋擔任房仲經紀人。入行前半年，他就拿到「新秀獎」，他驕傲地說：「要拿到這個獎，對新人來說真的不容易，而且從業第一年才有資格參獎，在我來之前，此區域已經3年沒有人拿下新秀獎。」

入行2年後，黃俊碩升上專案經理，房仲之路一帆風順，原本想繼續朝店長職邁進，但每2年就要輪調一次的制度，讓剛結婚生子的他裹足不前。「輪調頻繁等於一切的努力都無法累積，且店長要投注在店裡的時間更多，將會損失陪伴家人的時間。」此外，每天還得應付各種會議，強硬的管理作風，讓他決心離開信義房屋，轉換至加盟體系。

去年黃俊碩團隊透過聯賣制度便創造了2,300萬業績，是助業績成長的最大功臣。(圖片來源：永慶房產集團)

科技工具助高效工作 聯賣制度提升成交

2018年，黃俊碩選擇加入永慶不動產林口站前加盟店，他分享，過去看過不少經紀人因店東經營不善、加盟總部資源不族或規章制度不完善，而時常更換加盟品牌；而永慶不動產林口站前加盟店有不少過去的隊友，熟悉的夥伴讓他適應迅速，且陳明勇店東「萬事留心皆學問」的理念，也讓他相當敬佩，黃俊碩相信這裡會是他一展身手的最佳舞台。

2020年，黃俊碩僅用2年時間便升任店長，店業績也翻倍成長，2022年房市急轉直下，仍然創造近7,400萬元業績，聯賣業績則突破2,300萬元，比很多同業一整年的業績還多。黃俊碩表示，除了跟永慶不動產聯賣，還可以跟永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產聯手合作，成交效率大大增加，而且除了經營一般住宅，在永慶不動產還有土地、大型商辦、廠房等產品，能接觸更多不同客群，助長業績攀升功不可沒！

除了深度聯賣制度，永慶房產集團的科技工具也幫助團隊高效作業，「像是〈i智慧系統〉與〈行動智能經紀人APP〉，讓同仁不僅能隨時隨地進行各項客戶服務，在媒合過程中，也能快速比對出更適合客戶的物件，無論開發或銷售，都相當有競爭力，是其他加盟品牌無法比擬的。」

今年才過4個多月，永慶不動產林口站前加盟店業績已達2,800萬元，從第一線經紀人轉換成店長，黃俊碩認為適當的激勵很重要，安排定期聚餐、頒發業績達標獎金、抽新手機、員工旅遊等，使同仁更有動力在業績上尋求突破。另外，為了同仁的健康，黃俊碩還邀請大家一起運動，固定每周一讓員工依喜好分別參與籃球、羽球、健走等運動項目，增強體力，也增進夥伴之間的感情。

永慶不動產林口站前加盟店去年有多位同仁業績突破500萬元以上，收入多更多，也贏回人生主導權。(圖片來源：永慶房產集團)

永慶加盟體系－房仲人員職涯發展最佳平台

永慶房產集團「先誠實再成交」的理念，成為黃俊碩作為房仲的最高指導原則。過去曾有客戶準備簽約交屋時，同仁才發現該社區曾發生過非自然身故事件，趕緊告知客戶，最終交易沒有完成，但贏得了客戶的信任。黃俊碩說：「目前法律規範是僅需告知買的那一戶是否為非自然身故，不過站在客戶的角度想，還是應該將已知的資訊全部告知，這是我們應盡的義務。」

目前永慶不動產林口站前加盟店團隊人數達到20人，去年培育出1位「千萬業績經紀人」、4位業績突破700萬元，還有6位業績突破500萬元。黃俊碩的個人收入，比起信義房屋時期翻了5倍之多，年收入突破600萬元。他鼓勵考慮轉職到永慶不動產的夥伴，「投入相同的時間與力氣，在永慶不動產的收入多更多，而且還贏回人生主導權！」

用心培育人才的黃俊碩，期盼未來能將好的管理制度和觀念傳承下去，並協助夥伴搭建更寬廣的事業舞台，帶著他們在房仲業發光發熱，也提供誠實服務給消費者。