前台南市政府經發局長陳凱凌去年底因涉嫌貪汙罪遭逮捕羈押，前後收受廠商現金、花酒及性招待等不正利益近200萬元，甚至還以購屋名義，與建商合議超貸詐得296萬元，最驚人的是，陳還被查出疫情期間前往台中市接受廠商性招待5次及1次花酒。

根據檢方指出，陳凱凌2020年5月起2021年2月，即使當時為新冠肺炎疫情高峰，為避免「人與人連結」，酒店均未營業，陳卻6度前往台中要求黃姓廠商提供花酒及性招待。

根據檢方查出陳凱凌金流，他所收受的賄款都花在支付房屋裝潢費用176萬餘元外，還另花20萬元買房頭期款，訝異的是，陳還有特殊僻好，花4萬9千元買情趣娃娃，令大方給酒店公關小姐13萬小費。

檢方調查，該位黃姓廠商2020年初有意參與七股工業區開發計畫相關工程，循線找上陳凱凌幫忙，陳竟不斷向黃索討獲取180萬元及酒店鐘點費、性交易費及旅館住宿費等14萬2200元。

黃姓廠商直到2021年2月間，發現七股科技工業區開發案已被其他公司得標，其他綠能產業園區、沙崙科學園區等標案也非其有能力承攬的工程，但這段期間，陳凱凌持續收受黃男現金賄賂也答應協助，最後始知遭到訛騙。