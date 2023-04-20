女星大S（徐熙媛）與20年前舊愛具俊曄於去年3月宣布結婚，但具俊曄卻因去年底汪小菲與大S兩人生活費問題，而成為大陸網友的箭靶之一，不但一舉一動都會被放大檢視，有時還會謠傳有關他的假消息，如今陸媒爆料具俊曄在台北買房，讓大陸網友一面倒怒轟他「吃軟飯」，但真相曝光後發現是有人將舊影片剪接而成。

由於汪小菲曾曬出大S一家的生活費明細，讓許多大陸網友開始不斷攻擊具俊曄「吃軟飯」等，日前陸媒爆料，具俊曄在台北忠孝東路附近買房，更提到具俊曄與大S婚後生活相當愜意，日子過得相當不錯，對此，讓許多大陸網友怒轟「誰的錢買的」、「不會又是冤大頭前夫哥吧」。

自大S與汪小菲生活費爭議爆出後，具俊曄屢遭大陸網友攻擊、造謠。(圖/經紀人提供)

然而，事後真相是該篇報導是經由移花接木造謠，具俊曄之所以會提到忠孝東路，則是因為他去年出席台北時裝周「Fashion’s Night Out」活動時，被問及最喜歡台北哪個地方時，所回答的答案，而非買房地點。

事實上，這並非具俊曄首次遭大陸網友造謠，日前才傳「具俊曄必須回韓國重新辦手續（良民證），是因為拿不出無犯罪證明」、「他捲走老婆2.2億元財產，導致大S癲癇復發」等謠言，讓大S當時氣得公開具俊曄無犯罪證明文件，並警告酸民她將訴諸法律。