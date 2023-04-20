台北市長蔣萬安在去年競選階段提出許多與台北市相關政策，在上任後則交由北市府研考會進行列管辦理。不過20日台北市議會民政部門質詢時，國民黨議員秦慧珠詢問研考會主委俞振華，其中針對「列管局處數量」以及「列管案數最多的局數」，俞振華都回答錯誤，也讓秦慧珠直呼「主委你要對業務再嫻熟一點」。

蔣萬安競選時提出的政見，現階段列入政策白皮書，並由研考會進行列管辦理，目前有多達113項。秦慧珠在議會民政部門質詢時，以此質詢俞振華，詢問「哪個局處的列管項目最多？」俞振華回應是都發局，不過卻遭到秦慧珠指正是產發局，一共有19項列管。

秦慧珠則再追問，113項中總共涉及多少局處？俞振華則回應「至少29個局處」，不過又遭到秦慧珠指正，表示僅只有22個局處有列管，另9個局處沒有任何項目。兩度答錯列管數，也讓秦慧珠直呼「主委你要對業務再嫻熟一點。」

秦慧珠接著詢問民政部門所屬的各局處，是否對於所轄列管案數熟稔。不過其中勞動局與原民會首長答錯列管數，也遭到秦慧珠一一指正。