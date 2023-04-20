疫情後運動風氣夯，加上夏季將至，不少民眾換穿短袖短褲都怕身材不夠窈窕，讓健身風氣更盛，另有不少人會靠營養補充品維持身體機能，桂冠營養研究室就推出相關餐點並提供折扣，Myprotein也推兩波黃金周快閃優惠，限時全站商品將低至4折起。

經調查顯示，有6成以上民眾認為準備一份能「補充運動營養所需」的餐點是件不容易的事。桂冠營養研究室透過臨床實驗，以成人一餐所需之熱量、蛋白質與膳食纖維規劃每一包餐點的營養組成，並於包裝上呈現，為消費者免去計算熱量、營養比例和攝取量的困難，並以腐竹鮮菇雞湯、蕃茄蔬菜牛肉湯和韓式蕎麥花椰菜飯等數十款日常餐點口味呈現。現也有健力運動好習慣優惠組合，6入原價1440元健力湯至5月31日前限時優惠899元，折扣幅度達62折。

Myprotein黃金周快閃優惠全館低至4折起，並推日本青梅口味、台灣果汁牛奶口味乳清蛋白粉。（Myprotein提供）

Myprotein以獨家專利研發的透明乳清蛋白粉系列，無奶味的清爽口感，是許多健友在夏日補充高蛋白的最佳選擇。今年黃金周Myprotein特別推出日本青梅口味透明乳清蛋白粉，芳醇濃郁的青梅風味，酸甜香氣打破乳清蛋白口味限制；此外還有兩波黃金周快閃優惠，分別為4月23日 (日) 晚間21：00至4月25日 (二) 晚間24：00，以及5月4日 (四) 晚間21：00至5月5日 (五) 晚間24：00，全站商品將低至4折起，此外還有滿額好禮五重送。

Optimum Nutrition新推「金牌WHEY奶茶風味乳清蛋白」。（Optimum Nutrition提供）

Optimum Nutrition則在今年結合聞名全球的台灣奶茶風味，在台推出「金牌WHEY奶茶風味乳清蛋白」，每份包含5.5克健身所需的BCAA（支鏈氨基酸），與24克蛋白質，幫助健身後有效率增加肌肉量。