為響應世界地球日，華夏科大攜手台科大及德州儀器興南廠15日共同辦理「2023地球在微笑：守護在地攜手向前」南勢角山淨山健行活動。（校方提供）

為響應世界地球日，華夏科大攜手台科大及德州儀器興南廠15日共同辦理「2023地球在微笑：守護在地攜手向前」南勢角山淨山健行活動。（校方提供）

為響應世界地球日，華夏科大攜手台科大及德州儀器興南廠15日共同辦理「2023地球在微笑：守護在地攜手向前」南勢角山淨山健行活動。雖然春雨一早來擾，卻阻擋不了參加者的熱情，一行54人沿著華新街109巷、南勢角山步道撿拾垃圾，3小時的淨山成果共清理出15包約65公斤的垃圾量。

華夏科技大學表示，華新街109巷是外挖子山及南勢角山登山的主要道路，也是中和區通往新店區安坑的便道，除了是鄰近社區居民活動範圍，自然山林也吸引不少遊客前來，部分路段常有路邊停車問題也帶來垃圾問題，此次淨山的垃圾大多是塑膠包裝、免洗餐具及菸蒂等垃圾，也發現部分家庭垃圾，汙染了家山的自然山林。

南勢角山步道是新北市府觀旅局「微笑山線」其中之一段，位於山腳下的華夏科大正是微笑山線在地守護的合作夥伴，除了例行走讀巡守外，每年均號召師生及社區民眾舉辦淨山活動清淨山林步道，並宣傳無痕行山-自己垃圾自己帶走的觀念；今日華夏、臺科大師生和德州儀器員工風雨同行，不辭辛勞與髒汙撿拾每一片垃圾，守護精神令人敬佩。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，該校執行「華夏南勢在地紮根」大學社會責任實踐計畫已有五年時間，這五年來以「校山守護」這個主軸切入在地社區，引領師生及民眾關注在地自然環境及永續發展議題，從一開始與社區的溝通協調，進而與在地企業德州儀器興南廠共同推動關懷社區及協助社區在地成長等合作，彼此與南勢角這個社區大家庭融合為一體；看見這麼多夥伴冒雨前來參加今天的淨山活動，顯見大家對社區的熱情與對山林環境的關心。

全程參加的德州儀器賴寶仁總經理表示，近年來多次與華夏科大合作辦理環境教育及文化永續推動活動，讓員工可以參與共同為社區做些事，也可以從中學習到很多；雖然下雨，但仍鼓勵員工風雨無阻參加，就是為了從中體會及學習世界地球日的精神。