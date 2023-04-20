王品股東會紀念品今（20）日開獎，延續去年大手筆，發出價值3000元「王品股東大禮包」。適逢王品30週年，特別設計30週年紀念款外觀，內容包含全集團門店適用的200元紙本現金抵用券1張、每月200元電子抵用券12張，再加碼贈送2張200元、全年可使用的電子抵用券，款待股東到全台超過300家門店共享美好食光。

王品2020年以來連續3年祭出誠意十足的美食抵用券，邀請股東變鐵粉，不但成為市場矚目的焦點，也吸引許多企業仿效發送自家消費抵用券。今年王品集團延續對股東的大方心意，發送總價值3000元的股東大禮包。王品表示，2022年疫後餐飲商機回溫，王品集團營收一再創高，台灣事業群更屢屢刷新紀錄，除了全體同仁共同努力，也感謝鐵粉股東與消費者熱情支持，讓王品再創巔峰，走向「三十而立」。

今年的「王品股東大禮包」為30週年特別紀念款，內含三種抵用券：首先，1張200元紙本現金抵用券，適用於王品集團全台305家門店，且不限消費金額、平假日均可使用。其次，每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵1張，同樣不限平假日均可使用。第三種是為了讓鐵粉股東感受王品30週年精神「一起吃飯。就是最好的事」，特別再加碼2張「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，自2023年7月起的1年期間內，不限平假日，內用或外帶單筆發票金額滿千可折抵。200元紙本現金抵用券加上總共2800元電子抵用券，合計總價值3000元。

王品股東會今年預計於6／15舉行，4／17停止過戶，最後交易日為4／12。持股1000股以上的股東，開會通知書預計於5／15郵寄寄出，屆時可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，或親自出席股東會領取，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領。持股未滿1000股的零股股東，則需親自出席股東會領取，或參與電子投票後至股代處領取。