天琴座流星雨將在23日達到極大，台北市立天文科學教育館預估，22日至24日連續3天都是適合觀賞的時機，由於流星雨輻射點約晚間9時東升，此時月亮已西沉，不受月光干擾，是近年來觀賞條件最佳的一次，提醒民眾觀測流星雨不需要望遠鏡，選擇光害少、視野遼闊地方仰望即可。

天文館表示，天琴座流星雨每年4月中旬至月底都會出現，雖然不及大型流星雨，但平均亮度高，常伴隨亮度不遜於明亮金星的火流星，同時也是人類最早記錄的流星雨之一。

館方指出，《春秋左傳·莊公七年》中即有記載「夏，四月，辛卯，夜，恆星不見，夜中，星隕如雨。」指的就是西元前687年所出現的天琴座流星雨。它的母體源在1867年被確認為柴契爾彗星（C／1861 G1 Thatcher），成為最早被確認母體源的流星雨。

天文館表示，觀測流星雨不需要望遠鏡，選擇光害少、視野遼闊的地方仰望天空即可。若使用高感度相機，配合適當取景，能捕捉到流星的美麗身影。一般而言，出現在輻射點附近的流星較多、較亮，而在離輻射點較遠方向的流星則尾痕較長。

館方補充，23日傍晚還有「金星合月」，初四眉月與-4.1等耀眼的金星將達到合的位置，兩者相距僅1.3度，在傍晚的西方天空構成一幅美景。