第1季為傳統淡季，信邦因MAGIC五大產業客戶訂單強勁，業績在淡季中衝出好表現，第1季合併營收84.66億元，季增5.76%，年成長21.59%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率26.12%，較去年第四季24.62%增加1.52個百分點，較去年同期25.72%增加0.4個百分點，單季稅後盈餘8.93億元，較去年第4季5.97億元成長49.57%，較去年同期6.80億元成長31.32%，單季每股盈餘為3.75元，稅後淨利及每股淨利均為公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，第一季營收較去年同期成長21.59%，稅後淨利卻較去年同期成長31.32%，主要係1.受惠於原物料供應逐漸恢復正常，各產業之毛利率已回復至以往的毛利率區間，毛利率較去年同期提升0.40個百分點；2.營業費用的管控及運價大幅回落，營業費用率較去年同期減少1.92個百分點；第一季整體營運，無匯率貶值的加持，第一季匯兌利益較去年同期減少0.92億元的情形下，在營收創下歷史高點的同時，毛利率的提升與費用率的下降，最終創下單季歷史新高。

降低庫存為本年度的重點管理指標，112.03.31存貨116.69億元，已較去年底減少5.87億元，對於特殊及供貨時間較長的原料，仍請客戶端預付，截至112.03.31合約負債50.86億元，佔存貨金額42.70%，較去年底增加1.06億元，合約負債代表公司未來需要出貨履約，原料存貨風險已由客戶端承擔，且已掌握客戶端需求的情形下，可降低未來存貨呆滯之風險；112.03.31合約負債金額佔負債總額27.52%，造成負債比率達55.92%，若排除合約負債，負債比率可下降至47.90%。

展望第2季，信邦表示，隨著各產業需求的逐漸增溫，營運將優於第1季。