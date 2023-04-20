美國和13個印太國家去年啟動IPEF談判，這是華府近10年來首次參與重大的泛亞洲貿易事務。

在東京舉行的記者會上，戴琪在談到美國主導的IPEF貿易協商時表示：「我沒有水晶球，但我們將取得真正的成果，且不必等待數年才能實現成果」，「我非常樂觀，你很快就會看到結果，甚至可能在今年內就能看到成果」。

參與IPEF貿易協商的國家包括澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南。加上美國，參與的國家占全球GDP達40%。

第三輪IPEF談判定於5月在新加坡舉行。

由中國發起的「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）於去年生效，其成員包括澳洲、日本等15個亞太經濟體，以及東協（ASEAN）所有10個成員國。

除了透露IPEF的進展之外，出訪日本的戴琪在記者會上亦表示，美方雖面臨中國帶來的地緣政治挑戰，並已注意到供應鏈的脆弱性，但在貿易方面，美國無意使中國與美國或全球經濟脫鉤。美方對中國實施的貿易限制是具有針對性的，旨在與中國營造公平競爭的貿易環境。