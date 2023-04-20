近期食農教育概念興起，有機農場是民眾假期休憩出遊的好選擇。昱禾樂生態有機農場獲高市府青創基金補助，主打「種子到餐桌、餐桌到產地」的全齡體驗課程，讓大小朋友可以實際栽種、採果，也可以結合園內的蔬果進行五感體驗，參加有趣豐富的課程。

「昱禾樂生態有機農場」創辦人潘秀玲23歲時締造高雄最早開業法式餐館店長的紀錄，多年的餐飲經驗讓她對有機食材有所認識，進而開創有機農場，她秉持推動農業生產、生態、生活及健康有機的理念，耕耘出一片適合民眾造訪的有機田園，並積極以多元型態經營。

農場種植多種有機蔬果，如草莓、木瓜、紅蘿蔔及萵苣等，可讓民眾體驗一日農夫的樂趣，其中最受歡迎的活動為「莓好時光」採草莓體驗，民眾除了可以採摘一顆顆碩大飽滿的新鮮草莓外，還能把辛苦採摘來的果實製作成大福或是果醬等美食。有機農場亦有團體導覽活動，並可針對不同需求客製化農作課程，讓民眾在親近大自然之外，也能體驗學習。

高市府青年局長張以理表示，為了讓青年能夠在創業路途中有更穩固的靠山，青年局於2023年持續推出「高雄市政府青年創業貸款」及各式創業相關補助等一系列協助方案。呼籲有需求的青年可以多加善用政府資源，減輕創業過程中的各種難題。