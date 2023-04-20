4月17日至19日，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰在貴州調研時強調，要進一步加強中共黨對統戰工作的全面領導，不斷完善大統戰工作格局、落實統戰工作責任制，助力全面推進鄉村振興，為推進中國式現代化貢獻統戰力量。

調研期間，石泰峰到畢節市赫章縣、大方縣、七星關區、納雍縣，走進村鎮、社區、農業基地，瞭解脫貧群眾生產生活情況；深入學校、醫院、園區等，查看幫扶專案，並與省、市、縣有關負責同志座談，聽取意見建議。

石泰峰指出，統一戰線是凝聚人心、匯聚力量的強大法寶，新時代新征程，目標越宏偉、形勢越複雜、任務越艱巨，越需要把各方面智慧和力量彙聚起來，鞏固和發展最廣泛的愛國統一戰線。完善大統戰工作格局、落實統戰工作責任制，是加強黨對統戰工作全面領導的必然要求，是充分發揮統一戰線優勢作用的必然要求，是統戰工作實現高品質發展的必然要求。要深入學習貫徹總書記習近平關於做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想，推動完善大統戰工作格局、落實統戰工作責任制，壓實各級黨委（黨組）主體責任，加強對相關重大問題的研究，切實增強統戰工作系統性、整體性、協同性，形成心往一處想、勁往一處使的良好局面，共同致力以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。

石泰峰強調，要貫徹落實習近平在考察貴州時的重要講話精神和對畢節工作重要指示要求，充分發揮統一戰線人才薈萃、智力密集優勢，找准統一戰線所長與畢節試驗區高品質發展所需的結合點，推動發展鄉村特色產業，拓寬農民增收致富管道，加大教育、醫療、科技等方面幫扶力度，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。要用好「光彩行」、萬企興萬村等品牌，引導民營企業積極履行社會責任、投身公益事業，為建設宜居宜業和美鄉村作出更大貢獻。