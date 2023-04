美中高層缺乏溝通管道引發各界對雙邊關係惡化並發生衝突的擔憂。兩國智庫專家近日聯名發文,呼籲美中之間放鬆旅行限制,增加直接溝通,努力使雙邊係恢復正常。

美國之音中文網19日報導,美中兩位重要智庫專家本月發表「破冰:學術交流在穩定美中關係中的作用」報告,講述COVID-19大流行高峰期間,兩人兩次互訪旅行,忍受共70天檢疫隔離,實施一項美中學術交流計畫。

兩位專家是美國智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)中國商業與經濟理事會主席甘思德(Scott Kennedy)以及北京大學國際戰略研究院創始院長王緝思。

甘思德說,這份報告試圖再次強調和提醒人們,「旅行、直接溝通、實地研究的重要性」。

甘思德說,「旅行不足的結果是,北京和華盛頓這兩個回聲室正在助長這對關係的惡性循環」;「因為我們不旅行而導致的疏遠,讓我們得出結論:對方有著最壞的動機,把關係下降完全歸咎於對方。」

王緝思則表示,「此時此刻,北京和華盛頓都在等待某些事情的發生,但他們不採取主動,也不以非常積極的方式扭轉雙邊關係」。

王緝思和甘思德6日也聯名在「外交事務」(Foreign Affairs)季刊發表「美國和中國需要對話」(America and China Need to Talk)文章指出,「缺乏對話、訪問和交流正在增加衝突風險」。

美國評論人烏爾曼(Harlan Ullman)指出,為應對來自中國的挑戰,美國眾議院建立了美中戰略競爭特別委員會,「問題是,當國會山的輿論正在或已經強硬到兩黨成員都接受威脅和危險來自專制中國的時侯,這個重要的委員會將如何能夠進行完全公正和客觀的分析」。

對此,甘思德建議,不僅兩國政府間需要更多對話,美國國會議員和中國全國人大、政協也應進行互訪,尤其是對中國持高度懷疑的美國議員。

加州大學聖地牙哥分校教授、21世紀中國研究中心主任謝淑麗(Susan Shirk)指出,從現在到今年秋天亞太經濟合作會議(APEC)會議在美國舉行的這段期間,「將是一個關鍵的建立信任的機會」,以減少雙邊關係中的悲觀、敵意和緊張情緒,可讓雙方共同建立「降低戰爭風險、就兩國間困難爭端問題達成一致」的能力。

謝淑麗說,「如果你真的相信,正如甘思德指出的那樣,美國無能為力;如果中國相信,它也無能為力改善和穩定與美國的關係,那麼你永遠不會在解決有爭端的具體問題上取得任何進展,而且兩國會走向一場真正的戰爭懸崖的邊緣」。

北京大學國際關係學院教授賈慶國說,中美兩國有很多理性務實人士,「現在的問題是在政治氣氛緊張的情況下,這些人很難表達自己的意見」。

賈慶國表示,應鼓勵務實理性人士之間的對話和交流,「應該努力不讓更極端的人挾持兩國關係,把關係推到水深火熱的地步」。