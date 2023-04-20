中視《飢餓遊戲》23日將播出「粉絲同樂會」，為了感謝粉絲去年金鐘獎幫節目衝人氣獎票數，特別抽出30位來自全台，甚至有從屏東遠道而來的粉絲與主持群同樂，粉絲各自穿上喜愛的主持人T恤， 不料王仁甫看到一位長得激似孫協志的女隊員，還問是安插臥底嗎？連孫協志本尊都搞笑說：「這是像我的家人沒有錯。」

《飢餓遊戲》邀請30位粉絲上節目。（中視提供）

遊戲第一關就要玩大隊接力，眾人哀鴻遍野，製作單位為了激起眾人鬥志，特別邀孫其君、貝童彤、舒子晨等3位運動型藝人加入，粉絲為了不讓自己的偶像餓肚子，遊戲過程相當賣力，即使跌倒也馬上爬起來繼續狂奔，主持群見狀相當感動，「他們真的都是想要為了我們，然後要獲勝。」

比賽刺激緊張，名次不斷變動，孫其君感受到戰況激烈，「這是我看跑步比賽以來，名次替換頻率最高的一次。」孫協志一聽卻笑說：「沒有啊，我們這隊永遠都在最後。」

王仁甫自認喜歡他的粉絲都足智多謀，每個都是軍師，直說：「跟這群人在一起好有安全感喔。」孫協志提出佛系觀點，認為物以類聚，「像我們橘隊就完全相反，大家都『隨遇而安』。」

許孟哲（前）等藝人在遊戲中奮力保護粉絲。（中視提供）

除了跑大隊接力，有一關是玩「躲避球大賽」，粉絲如果被球打到就得淘汰，但藝人可以幫粉絲擋球，為了守護粉絲，主持群不惜用肉身擋球，粉絲都看在眼裡，感動說：「花花超奮力保護我。」《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出。