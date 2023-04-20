中國人壽今(20)日召開董事會決議通過「中國人壽更名凱基人壽專案計畫」，後續將提報中華開發金控董事會，經決議通過即啟動計畫，公司名稱變更基準日將於主管機關核准後另行公告說明。更名凱基人壽後，也與同集團的凱基銀行、凱基證券一致，更名後保戶權益完全不受影響，原保單之條款、內容、權利與義務皆維持不變。

為傳遞鮮明一致、年輕活力的品牌，中國人壽秉持「以客戶為中心」的初心，從保戶的視角與需求出發，藉由變更品牌名稱提升品牌識別度，同時提供集團更加豐富多元的金融服務。中國人壽將以更清新、活力的品牌形象和嶄新、有溫度的保險體驗，豐富客戶幸福人生，同時持續展現壽險的人本價值，期許成為最受推薦和信賴的壽險公司。

一直以來，中國人壽秉持穩健經營及「以客戶為中心」的理念，持續推動公平待客、金融友善，連續四年獲得主管機關肯定，蟬聯公平待客績優；此外，亦積極導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數），以領先業界的即時反饋平台、創新的體驗工程師團隊、推動服務文化躍升，把客戶的聲音轉化為優化動力，並在2022年底的NPS調查排名業界第一。

未來，更名後的凱基人壽將持續推動集團「ABCDE」5大策略的全方位發展，包括：Accelerate Digital(數位躍升)、Become Employer of Choice(卓越雇主)、Customer Focus(顧客導向)、Drive Growth(驅動成長)、Execution Excellence(高效執行)，以創業家精神與創新能力，滿足客戶多元金融需求，在中華開發金控的支持及帶領下，共同朝向「成為亞洲領先的金融企業」的集團願景邁進。