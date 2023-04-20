原先位在關島附近海域的熱帶性低氣壓，今（20日）下午發展為今年第1號颱風「珊瑚」，根據日本氣象廳資料，珊瑚颱風未來將朝北北西前進，對台灣無影響。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「珊瑚」可說是趁亂升格，由於它距離台灣非常遠，對台灣絲毫沒有影響，若無意外，「應該會在海上自生自滅」；帶水來更不用想了。
4月下旬才看到今年第一個颱風，雖不算罕見，確實也是晚了點。鋒面今通過後，各地降雨逐漸趨緩，要等到下周，才會有另一波鋒面接近。
原先位在關島附近海域的熱帶性低氣壓，今（20日）下午發展為今年第1號颱風「珊瑚」，根據日本氣象廳資料，珊瑚颱風未來將朝北北西前進，對台灣無影響。
臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「珊瑚」可說是趁亂升格，由於它距離台灣非常遠，對台灣絲毫沒有影響，若無意外，「應該會在海上自生自滅」；帶水來更不用想了。
4月下旬才看到今年第一個颱風，雖不算罕見，確實也是晚了點。鋒面今通過後，各地降雨逐漸趨緩，要等到下周，才會有另一波鋒面接近。
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