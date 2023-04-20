台灣蛇類種類高達46種，其中具有毒性的種類僅16種，其中又以雨傘節、赤尾青竹絲、眼鏡蛇、鎖鏈蛇、龜殼花及百步蛇，被稱之為6大毒蛇。桃園市農業局表示，桃園每年有3000件蛇類通報捕捉案，蛇類在春夏交接之際會漸漸出沒，市府、林務局官網都有相關的蛇類知識懶人包可以下載了解，另也提醒民眾，若意外遇見蛇類時別驚慌，只要安靜保持距離並撥打119或1999通報即可。

農業局指出，6大毒蛇分布於人口密度較高的低海拔區域，因此時常被民眾目擊，其中值得一提的是，除了鎖鏈蛇只有分布在台東、屏東一帶外，其餘5種蛇類在全台灣皆有可能見到，尤其現在正值春夏交接之際，蛇類逐漸出沒，民眾的感受會最為明顯。不過蛇類捕捉鼠類屬於生態循環的一環，且大部分蛇類並無毒性，因此遇到蛇類就打死，並不是適當的處理辦法。

桃園市農業局提醒民眾，若遇見蛇類只要安靜保持距離並撥打119或1999通報即可。（桃園市農業局提供／陳夢茹桃園傳真）

農業局說，為教導民眾遇到蛇類時該如何應對，市府也製作了「蛇類知識懶人包」，有興趣的民眾可至農業局官網，在便民服務內尋找檔案下載、民眾常用下載，官網上也有相關的宣導影片。行政院農業委員會林務局官網也有「如何與蛇和平相處－16個你不可不知的蛇知識」，都是希望讓更多民眾了解面對蛇類的方法。此外，網路上也有台灣蛇類快速辨別圖鑑，能幫助一般民眾快速辨別蛇類及其是否具有毒性。

農業局提醒，郊區、戶外本來就是蛇類經常出沒的地區，只要勿驚擾、保持距離，蛇類便會自行離開。若在家中、室內發現蛇類出沒時，也別驚慌失措，可以先盯緊蛇類動向，並立即撥打119或1999進行通報，以便由捕蜂捉蛇大隊人員進行處理。