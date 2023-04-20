台積電先前預期今年美元營收將維持小幅成長。不過，魏哲家此次表示，受經濟因素與市場需求續疲，庫存去化時間將較先前預期長，目前手機、PC需求續疲，但車用需求穩定、AI應用也拉升，並認為高速運算（HPC）、網通持續建立庫存等，將帶動7奈米緩步回溫。

魏哲家表示，根據最新產業概況，預期今年不含記憶體的全球半導體產值將衰退4～6％，其中晶圓代工產業產值將衰退約7～9％。台積電據此下修全年美元營收展望，預期將衰退低至中個位數（1～6％），但仍優於晶圓代工產業平均水準。

台積電財務長黃仁昭表示，每年資本支出規畫均以客戶未來數年需求及成長為考量，因應短期不確定因素，將適度緊縮資本支出規畫，但今年資本支出規模預期維持320～360億美元預期不變，並認為長期毛利率53％目標仍可望達成。

對於近期高雄廠投資計畫傳出生變，魏哲家對此表示，最初是看到28奈米需求甚高，但市場變化太快，考量日本廠及南京廠已有28奈米產能，歐洲也可能有車用28奈米產能規畫，因此決議高雄廠改為專注於更先進製程，此部分產能仍缺，且與台南相近，具互補效益。

先進製程進度方面，魏哲家表示，台積電3奈米製程已預訂下半年放量，包括現有的N3製程及進階版的N3e製程，2奈米的N2製程仍維持2025年量產進度不變。對於對手技術追趕，魏哲家對此表示不評論，強調3奈米及2奈米量產後就會有成果，會繼續維持技術領先。