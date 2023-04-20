市長游振雄表示，秘密就藏在靜修路及台鳳路口的地下連接管，是暫時不淹水的關鍵。（游振雄提供／吳建輝彰化傳真）

公所將新生路與台鳳路側溝打穿，連接到新生路的雨水下水道，加速整體排水速度。（議員曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

游振雄表示，其實這兩天員林最大時雨量其實僅有30mm／hr，因此後續仍需持續觀察。（曹嘉豪提供／吳建輝彰化傳真）

過去每當狂風豪雨來襲，彰化縣員林市基督教醫院、八卦山麓山腳路附近居民就會相當緊張，因為只要下雨就會成水都，過去4年公所規畫6條雨水下水道，目前正如火如荼興建中，不過近日暴雨員林卻沒淹水，市長游振雄表示，秘密就藏在靜修路及台鳳路口的地下連接管，是暫時不淹水的關鍵。

又淹了！過去每逢大雨員林人最常說的一句話就是又淹了，根據公所提供的數據來看，只要降雨強度超過45mm／hr就會積水，隨便水淹及膝，甚至超過小轎車近半個輪胎高，特別是員林基督教附近民眾，只要氣象預報說會下雨，就相當緊張。

近日雨彈來襲員林不再淹水，市長游振雄前往過去易淹水路段視察時，獲得民眾比讚肯定。在員基附近開美髮店的莊姓業者就說，真的很緊張，昨天傍晚開始下起暴雨，附近店家早就準備好應對，結果沒有淹水，大家都嚇了一跳。

游振雄表示，這兩天員林最大時雨量其實僅有30mm／hr，因此後續仍需持續觀察，但豪雨接連下他確實有點緊張，過去4年內他規畫6條雨水下水道，從2019年開始陸續施作，完成B幹線－中山路2段 、D幹線－復興路、H1幹線－員南路、H2幹線－湶洲巷等。

游振雄說，其中民眾最擔心的還是員林基督教醫院、新生路及台鳳路附近，去年公所在清查員林地下雨水下水道管線設施時，發現新生路底下原本就有雨水下水道，不過與新生路及台鳳路側溝並未連接，去年將新生路與台鳳路側溝打穿，連接到新生路的雨水下水道，加速整體排水速度。

游振雄強調，過去遲遲沒有打通是因為擔心新生路雨水下水道過載，附近龍燈滯洪池雖然還沒完工，但已經能發揮作用，因此才敢將新生路及台鳳路側溝與新生路雨水下水道打通。待未來員林C幹線（莒光路雨水下水道）完工以後，可望徹底解決員林低窪地區淹水問題。