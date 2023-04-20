戰立委不能當蔣師？王世堅曝「還有2次機會上課」 笑讚柯文哲怪物連喊：可怕

民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選電話民調20日結果出爐，台北市議員王世堅戰勝現任立委何志偉，未來大選勝出後則會前進立院。王世堅喊話台北市長蔣萬安，「蔣市長請你放心，我會把握這2次當蔣師的機會。」還有2個會期會面對面遇到蔣，仍會善盡責任。

蔣萬安日前赴議會進行施政報告並備詢，王首次擔任「蔣師」，送上螺絲起子望鎖緊螺絲。但未來前進立院後，就無法再擔任蔣師。王世堅表示，立委選舉前還有2個會期，還會當2次蔣師，有2次施政報告、總質詢、預算編列報告及追加減預算報告等，都會面對面遇到蔣，將善盡責任，「蔣市長請你放心，我會把握這2次當蔣師的機會。」

而王世堅先前作為「柯學家」監督前台北市長柯文哲，是否會希望柯當選總統，未來於立院繼續擔任柯學家？他回覆，柯實在是個怪物，離開首都市長位置，卸下光環、沒有資源，仍有一定聲量，很意外也很可怕。

王世堅指出，代表社會有潛在的聲音，對藍綠政黨已經感到厭惡不耐煩，認為政府要做更多事。他會特別注意、小心，以前和柯文哲交手過，總是有點經驗，知道該如何監督。