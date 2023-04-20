今年大學申請入學二階甄試，考生從5月4日起上傳審查資料，但他們的資料若是以ChatGPT來撰寫，可能影響考試公平性。招聯會今天提出「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項」，提醒各校系辦理申請入學招生時留意三大重點。

112學年大學「申請入學」，有67校2229個校系參與招生，共有6萬2194名考生通過第一階段篩選後，進入第二階段指定項目甄試，5月4日起開始上傳審查資料，各大學也將展開審查作業。

隨著聊天機器人ChatGPT問世後 ，各界開始關心考生是否借助AI工具完成校內課程學習成果及學習歷程自述等資料，並作為大學申請入學第二階段備審資料，致影響招生公平性之疑慮。

因此，大學招聯會擬定「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項草案」陸續經過會員大會討論彙整內容後，交由教務長工作小組及常務委員會議討論後確認，已正式發文給各大學作為第二階段審查資料時參考。

「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項」提醒各校系辦理申請入學招生時留意三大重點，分別是一、重申三重二不原則，提醒學系在審查時，嚴謹妥善辦理；二、掌握審查資料重點，是要透過學生呈現的資料，了解學生高中三年所參與的學習活動與成果，而非僅以文字表述能力為評分依據；三、加強其他甄試項目，各校系可透過既有的面試或實作等其他甄試項目確認資料真實性。

招聯會執行秘書王文俊表示，「因應AI技術發展，大學辦理申請入學招生參考注意事項」建議對象是大學，主要以一般性原則為主，有關於執行面的部份，因為各個學校有各自的作法，所以避免涉及操作細節而致影響各校系辦理招生業務的自主性。

王文俊也呼籲考生，大學在審查資料的過程，相當注重資料的真實性與考生自主準備，所以考生不宜過分依賴AI工具，若讓審查老師對於所審查的資料有涉及抄襲與代寫的疑慮，恐對學生有更不利的影響。