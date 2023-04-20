有些女性在沒有生育計畫之下懷孕，可能會選擇拿掉小孩；一名男網友寫下親身經驗，提醒大家「千萬不要夾娃娃」，若萬不得已一定要做好後續事宜。

一名男網友在《靈異公社》社團以「來不及出生的妹妹」為題發文，他說22年前的某天，他和大姊及媽媽坐在床上聊天，大姊忽然變成小孩子的聲音，哭著說「我是妹妹啦，很暗耶，我很冷。」接著又恢復成原本的樣子。

原PO當時愣了一會兒才回神，並詢問大姊及媽媽怎麼回事，媽媽支支吾吾表示，原本他應該還有一個小妹，因為生活困苦，不得已只好拿掉；「真相大白了，後來妹妹時不時附身在大姊身上，跟我要氣球、衣服、褲子、蓮花等。」

當時原PO因車禍在家休息，卯起來折蓮花、折氣球，請大姊買經衣，全部都燒給小妹。他說，小妹有時候附身在大姊身上，大姊都會出現玩氣球的動作，「至今小妹已經大學畢業了」，直言她過得比自己好太多了。

原PO寫下這篇文章主要是想呼籲大家，「千萬不要夾娃娃，除非是萬不得已」；萬不得已也要做好後續事宜，不然真的是會出事。

許多網友也直呼「真的不要拿小孩，無辜的孩子會一直無限輪迴到他原有壽命才能在投胎」、「珍惜生命，已成形的胎兒也是生命」、「大哥現身說法，生命萬分可貴。」

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