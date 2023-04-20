移民署北區事務大隊臺北市服務站今(20)日舉辦「新住民家庭教育暨法令宣導課程」，邀請多元文化講師于麗萍，分享來臺學習在地客家語言、生活適應等相關過程。正值一年一度的「世界地球日」將屆，臺北市服務站並安排學員們共同製作環保飲料袋，鼓勵新住民姊妹愛鄉土也愛地球。

為了提高人們對於環境保護的意識，每年4月22日訂為「世界地球日」（Earth Day），倡導將環保融入日常中，為氣候危機盡一分心力。來自中國大陸的新住民于麗萍，就感恩生命中所有的遇見，並且欣賞鄉土，品味大自然，與自然共存，印證了「人若精彩，天自安排」這句話。

于麗萍表示，女兒唱山歌她填詞，曾獲得客家山歌徵詞大賽特優獎。(戴志揚翻攝)

于麗萍出生在吉林省松原市乾安縣，早期是一個有林場、牧場的遊牧民族領地，自幼愛好自然，後來因工作的關係，在廣州市從事成衣開發與銷售，民國93年結婚後，隔年便來臺，與國人先生育有一女一子。由於先生為客家人，她「從完全不會到會的學習客語經驗」，她也覺得自己一個東北大姑娘，真的很努力在面對自己的生活。

于麗萍剛來到臺灣時還鬧出不少笑話，比方有次婆婆講客語請麗萍買魚，但麗萍實在聽不懂，直到婆婆比手畫腳，比出魚游泳的動作才解開謎題，在客家庄生活的她，逐漸在耳濡目染之下考取「客語中高級認證」，並於民國108年於桃園國際移民日榮獲「新住民傑出楷模」。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，移民署栽培新住民及其子女不遺餘力，112年「新住民子女多元文化在地創生培育營」即日起至5月12日開放報名，預計招收60名就讀高中(職)之新住民子女及國人子女，研習內容包含多元文化創意與行銷、地方創生簡介及實例分享等，相關資訊可洽移民署官網查詢。網址為:

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