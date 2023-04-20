目前台灣過重或肥胖者達30~40%，醫師表示，研究發現，腹部肥胖，即內臟脂肪會增加血脂、血糖、血壓等三高風險，因而增加心臟病、糖尿病發生率，因此現在認為體重、BMI（身體質量指數）並非健康關鍵，而是腹部肥胖程度，亦即腰圍更能預測心臟病、糖尿病的風險。

高雄榮總醫院職業醫學科醫師祝年豐在《名醫觀點》中表示，腹部肥胖會大幅增加心臟病、糖尿病的風險，因為脂肪若堆積於腹部、內臟，會成為內臟脂肪，而內臟脂肪會分泌脂肪細胞激素，例如介白素-6、腫瘤壞死因子，會造成胰島素抗性、提高血壓，進而增加糖尿病、心臟病的發生率。

他表示，代謝症候群被已成為最重要的健康危險訊號，是血壓、血脂、血糖、腰圍異常的統稱，會大幅增加心血管疾病的風險，「因此關鍵數據不再是體重、也非BMI，而是腰圍。」男性腰圍不要超過90公分，女性則不能超過80公分。

他並表示，研究指出，腹部肥胖者罹患糖尿病的機率高出5～10倍，罹患心臟疾病的機率高出2倍；腰圍每增加1公分，血壓會升高1~2毫米汞柱，血糖會上升2~6%。

至於如何預防腹部肥胖，祝年豐表示，可透過規律運動與飲食控制，前者包括多吃蔬果，少攝取高脂高碳水化合物；後者則為每周至少運動5天，每周運動時間至少150分鐘。