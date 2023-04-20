桃園市觀音區快速路九段一處新建鋼構廠房工地，19日發生墜樓事故，在屋頂施工的2名工人，疑末做好安全措施，從31公尺高處墜落1樓，當場失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治身亡。桃園市勞動檢查處到場調查，今日說明事發經過與初步調查結果，目前已勒令全區屋頂作業立即停工，後續將相關過失行為人移送桃園地檢署偵辦。

桃園市觀音區快速路九段一處新建鋼構廠房工地，19日發生墜樓事故，強風加上安全措施不足，造成2名勞工身亡。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園勞檢處指出，觀音一處新建鋼構廠房，19日發生2名勞工在安裝屋頂浪板時，因未有相關安全防護措施，自高度約31公尺屋頂邊緣墜落地面，經緊急送醫後不治身亡，勞檢處昨下午接獲通報後立即指派勞動檢查員前往職災調查。

初步調查結果發現，該廠房的營造廠為施作屋頂浪板工程，將屋頂浪板工程交付給材料供應商，又供應商再將安裝工程交由工程行施作，這次罹災勞工為工程行僱用。

經瞭解，事發時該工程有4名勞工從事浪板鎖固作業，因風勢過強，將堆置於屋頂上的浪板材料吹起，撞擊其中2人，雖他們有配戴背負式安全帶，但未勾掛於安全母索上，現場安全母索更是不足，導致2人被浪板撞擊後從屋頂邊緣上墜落身亡，已勒令屋頂作業停工，後續將相關過失行為人移送地檢署偵辦。

桃園市觀音區快速路九段一處建築工地，2名工人19日在屋頂施工時，因風勢強勁、安全措施不足而墜樓身亡。（桃園勞檢處提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園勞檢處說明，從事屋頂作業時，應指派專人督導，屬易踏穿材料構築的屋頂作業時，應設置屋頂作業主管，辦理相關安全衛生事項；於易踏穿屋頂作業時應先規畫安全通道，在屋架上設置適當強度且寬度30公分以上踏板，並於下方適當範圍裝設堅固格柵或安全網等防墜設施。

桃園勞檢處提到，另應確實佩戴背負式安全帶及其他必要的防護具使勞工佩掛，並掛置於堅固錨錠、可供鉤掛之堅固物件或安全母索等裝置；另於高度2公尺以上作業場所，有遇強風或大雨等惡劣氣候，致有墜落危險時應停止作業。

勞檢處長王振鴻呼籲，各事業單位不可輕忽任何不安全作業，務必遵守職安法令，落實安全作業程序，若查有重大缺失或發生職災事故，勞檢機構除依法查處嚴罰外，將追究負責人及相關人員責任。