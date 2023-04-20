不過諾基亞維持全年財測前景不變，並預計下半年獲利能力將優於上半年。

諾基亞第一季營業利益降到4.79億歐元，低於去年同期的5.83億歐元，同時也低於分析師預期的5.32億歐元。同時毛利率從40.7%降至37.7%。

諾基亞和愛立信一直在依賴印度銷售的高成長，因為那邊的電信營運商正在大力建設5G網路；而此也抵銷了在高獲利國家例如美國的銷售放緩。

公司執行長Pekka Lundmark在聲明中說：「我們目前在印度看到的是全球有史以來速度最快的5G建設」。

除了從電信營運商獲得大筆的5G訂單之外，諾基亞還實現了業務的多元化，吸引了更多工業用戶，包括在電廠、公用事業、礦商等地方建立自己的私人網路。

儘管獲利不佳，但第一季銷售仍增長10%，來到58.6億歐元，表現優於預期的57.2億歐元。

Lundmark預計，北美市場將在今年下半復甦。

第一季營業利潤率從去年同期的10.9%降至8.2%。該公司預計2023年的營益率將在11.5%至14%之間。