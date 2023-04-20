中壽表示，藉由變更品牌名稱提升品牌識別度，同時提供集團更加豐富多元的金融服務。中壽將以更清新、活力的品牌形象和嶄新、有溫度的保險體驗，豐富客戶幸福人生，同時持續展現壽險的人本價值，期許成為最受推薦和信賴的壽險公司。

中壽積極導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數），以領先業界的即時反饋平台、創新的體驗工程師團隊、推動服務文化躍升，把客戶的聲音轉化為優化動力，並在2022年底的NPS調查排名業界第一。未來，中壽將持續推動集團「ABCDE」5大策略的全方位發展，包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行），以創業家精神與創新能力，滿足客戶多元金融需求。