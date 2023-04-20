許多台灣人的第一個金融帳戶都是郵局，一名網友好奇詢問，郵局的ATM很少，存款利率也不高，甚至沒有信用卡，金融卡的回饋金也不怎麼樣，但是怎麼這麼多人愛用？引起網友討論，綜合大家的觀點，郵局的優點其實很多，除了操作容易；ATM遍及全台，即便是鄉下也都會有1-2間郵局可領錢；再來就是不會亂推銷。

一名男網友在Dcard上分享，郵局的ATM沒有中國信託或是國泰世華那麼多，也沒有高利率活存的活動，甚至還沒有發行信用卡，簽帳金融卡的回饋金也不高，和多數的銀行相比感覺沒有什麼優勢，但卻莫名有一票死忠粉絲，他身邊也有不少人都在用郵局的卡，讓他很好奇背後原因？難道他忽略了什麼優勢嗎？

貼文引起網友討論，「人生第一個帳戶，各種獎學金都匯郵局」、「簡單方便，就是純粹」、「因為很簡單，我覺得很適合給小朋友當作開始學習理財的起點」、「偏鄉地區是沒有銀行的，但至少會有郵局」、「郵局是很多人出生後第一個接觸的金融機構」、「從小到大都是用郵局的」、「幾乎每個地方都有設立郵局」。

另有網友則說，郵局最大的優勢是不會亂推銷。「他不會跟你推銷基金」、「他們不會像銀行在那邊囉嗦假掰，結果只是要做業績」、「因為他不會查你戶頭額度後，打電話推銷你保險跟基金，然後坑你的手續費」、「因為不會被推銷，我要弄什麼他們就弄什麼，很省時間」。