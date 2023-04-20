【全程字幕】初選贏何志偉！自爆「誤開飛航」靜悄悄以為落敗 王世堅霸氣喊勝出關鍵

民進黨堅偉大戰在今（20）日落下帷幕，台北市第二選區（士林、大同）立委初選電話民調出爐，台北市議員王世堅擊敗現任立委何志偉。王世堅稍早受訪時表示，何年紀還輕，來日方長，不過王世堅在回應媒體詢問時，曬出好友立委高嘉瑜來訊致賀內容，直白寫著：果然是「斬妖除魔真男人」！

王世堅勝出後受訪時，有媒體詢問，高嘉瑜是否有傳訊息給他？王世堅曬出多條未讀訊息，果然可見高嘉瑜傳訊息表示，結果上面寫著「恭喜世堅委員，果然是斬妖除魔真男人，簽名照要記⋯⋯」。對於剩下的內容，王世堅則表示，等之後有空等點進訊息後看了，會再答覆。然而「斬妖除魔」用字是否有其它意思，不免令人聯想。

此外，由於剛轉用智慧型手機。當記者詢問，對手何志偉有沒有傳訊息向他致意，王世間回應，早上到現在收了太多訊息，剛剛已經讀了3、40封，還有6、70封有沒有讀，自己不確定有沒有何志偉，全部看完之後再跟大家說明。但他強調，目前還沒打給何，目前也還沒封鎖，一定會撥電話和何溝通，這是基本禮貌，即便是競爭對手也應該互相尊重。

王世堅也強調，有信心初選後能夠整合，也相信何會基於民進黨好的傳統，敗者退出並支持勝利的一方，有風度的接受並祝福。大家都是光明磊落的男子漢，沒有不能溝通，而且何年紀還輕來日方長，經過幾次琢磨相信未來重新出線會更佳精進，這只是一次的讓賢而已。

媒體追問，和何通話如何彌補裂痕？他坦言，不曉得用什麼方法，只能說會用誠意，好好溝通。