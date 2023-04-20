藍鳥投手貝斯（Anthony Bass）日前發布了一篇極具爭議的貼文，內容是一名空服員要求懷孕的妻子清理孩子灑落在地上的食物，貝斯寫道：「聯合航空的空服員讓我懷孕22周並帶著5歲和2歲小孩旅行的妻子，撿起我小女兒掉在地上的爆米花殘渣，你在跟我開玩笑嗎？」貼文一出掀起論戰。

The flight attendant @united just made my 22 week pregnant wife traveling with a 5 year old and 2 year old get on her hands and knees to pick up the popcorn mess by my youngest daughter. Are you kidding me?!?! pic.twitter.com/vLYyLyJC54 — Anthony Bass (@AnthonyBass52) April 16, 2023

有網友替空服員抱不平，「如果你想在飛機上給孩子吃爆米花，那就要有把它們撿起來的打算」、「孕婦可以彎腰，但如果不想，解決辦法就是不要在飛機上給孩子爆米花」一位自稱是空服員的用戶則表示，「空服員在飛機上是為了你的安全，而不是為了你或你的孩子善後」。

另一派人則幫貝斯的妻子說話，「我們的社會已經到了無法對懷孕的母親抱以同情的地步嗎？」、「懷孕期間帶著2個孩子旅行，光是讓他們不無聊就夠辛苦了！」貝斯隨後再發布貼文，他認為可以交由機上清潔人員去處理，並表示爆米花是聯合航空提供的。」

聯合航空也回應了貝斯的貼文，表示將著手調查此事，並要求關於妻子的聯絡方式，不過依然未能平息眾人怒火，有人狠酸貝斯，「若空服員不幸遭到開除，那麼下一個失業的就是你。」並貼出貝斯本季防禦率7.36、WHIP值（每局被上壘率）2.05的投球成績。