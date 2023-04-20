受鋒面影響，台中和平山區大雨不斷，和平區通往大雪山森林遊樂區的雪山路29K路段，在今(20)日中午發生落石，造成道路雙向受阻，有10餘位民眾受困園區，東勢林區管理處調派機具搶修中，約在下午2時已先將石塊移置路旁，可單線雙向通行。
和平區通往大雪山森林遊樂區的雪山路29K路段，20日中午發生落石，造成道路雙向受阻，幸未造成意外事故，和平警分局大棟派出所所長謝濬紘及雪山派出所副所長陳漢逢獲報後分別到現場在雙向實施交管，並通知東勢林區管理處調派機具搶修中。
員警抵達現場發現道路上邊坡大片石塊滑落路面，造成道路中斷，立即擺放交通錐實施交管，並在雪山路15K大棟派出所前張貼告示，請遊客勿上山。
目前滯留大雪山遊樂區內約有10餘位民眾及1組續住遊客，另園方也通知欲前往住宿民眾取消住宿。該處落石於下午2時已先將石塊移置路旁，可單線雙向通行。
和平警分局提醒，山區持續下雨，可能造成土石鬆動，易發生坍方、落石，行駛山區道路請小心慢行，隨時注意車前及路面狀況，確保行車安全。
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