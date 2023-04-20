中國信託商業銀行致力創新金流收款服務，率先支援Apple「iPhone卡緊收」服務，提供中小型及個人商家使用 iPhone 快速、輕鬆又安全地收款，可接受包括 Apple Pay、感應式信用卡、簽帳金融卡及其他感應式電子錢包，創新優化商家收款流程，提升消費者支付體驗。

中國信託銀行支付金融事業處處長陳德風資深副總經理表示，「iPhone卡緊收」服務無需新增任何刷卡機設備，可替商家省下購置硬體設備或刷卡機的月租費，只要有收款交易的需求，皆可與中信銀行合作導入本服務。交易採用安全加密機制、多層資訊防護，商家無法接觸與存取信用卡資料，亦不會儲存在 iPhone 或 Apple 伺服器上，確保刷卡交易安全性，消費者可放心使用。今（2023）年期盼協助逾5000戶商家提高交易效率，客戶快速輕鬆支付，創造雙贏，提供最佳支付體驗。

中信銀行首波將與55688集團台灣大車隊、STUDIO A（晶實科技）及燦坤等3大領導品牌合作，55688集團台灣大車隊導入「iPhone卡緊收」服務，乘客只要輕觸司機的iPhone即可完成付款，加速支付流程，而STUDIO A及燦坤可透過「iPhone卡緊收」服務快速且方便的優點，優化客戶支付體驗。此外，「2023漫畫博覽會」、「2023台灣國際電玩電競展」及「2023台北國際電影玩具暨玩具創作大展」今年7月27日至31日將於台北世界貿易中心世貿一館舉行，中信銀行亦將提供上百位展場廠商「iPhone卡緊收」服務。

有興趣使用「iPhone卡緊收」的商家，向中信銀行完成申請程序後，只需準備 iOS 16.4 （含）以上版本的 iPhone XS 或更新的機型，至App Store下載「中信行動刷卡」應用程式，即可登入啟用。「中信行動刷卡」亦提供收款帳務查詢系統，方便查詢每日收款紀錄，並支援分期或中信紅利點數折抵。