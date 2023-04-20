今年首次舉辦的新北市九份紅燈籠祭，獲得了美國繆思創意獎的金獎殊榮。（新北市政府提供／張志康新北傳真）

結合自古以來就有的巡山祈福文化習俗的新北市「九份紅燈籠祭」，今年第一次舉辦，日前便獲得了2023年「美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）—文化活動類（Cultural Event）」的金獎肯定。

新北市政府觀光旅遊局為了帶動九份、金瓜石一帶，自今年起，結合自古以來就有的九份火把巡山祈福文化習俗，並與在地商家合作，在2月24日到3月26日舉辦了「九份紅燈籠祭」活動。

這項活動獲得了美國國際獎項協會（IAA）的肯定，將今年的繆思創意獎文化活動類金獎，頒給了九份紅燈籠祭。繆思獎（MUSE Awards）創立於2015年，分為繆思設計獎、繆思創意獎、繆思酒店獎、繆思攝影獎四類，為國際間最具指標、影響力的獎項之一。針對各領域人士設有專業競獎項目，每年皆有眾多參賽者爭相角逐，最終專家以盲審形式選出具頂尖美感與概念的獲獎作品。

新北市政府觀光旅遊局局長楊宗珉表示，「九份紅燈籠祭」營造九份獨有的提燈賞山城美景新體驗，這次能從全球眾多的參賽作品中脫穎而出，獲得「2023美國繆思創意獎」之國際殊榮，除了感謝主辦單位對於本市的肯定之外，也感謝各局處、在地團隊及合作夥伴的支持，才能締造佳績，希望未來齊心齊力將新北市好山好風景持續推向國際，創造更多活動的國際品牌。