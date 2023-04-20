籃籃（右）、巫苡萱示範投球。（陳俊吉攝）

號稱開球次數最多的籃籃示範投球。（陳俊吉攝）

巫苡萱示範投球。（陳俊吉攝）

籃籃（右起）、巫苡萱、華視體育主播群。（陳俊吉攝）

今舉辦《2023MLB美國職棒看華視》記者會。（陳俊吉攝）

籃籃（左）、巫苡萱。（陳俊吉攝）

籃籃（左）、巫苡萱。（陳俊吉攝）

巫苡萱。（陳俊吉攝）

巫苡萱（左）、籃籃。（陳俊吉攝）

籃籃、巫苡萱及華視體育主播林奕雯、林淳霈、鄭雅方及資深體育主播錢定遠、陳亞理，今（20日）出席《2023MLB美國職棒看華視》記者會。籃籃提到加入啦啦隊後就單身到現在已經5年，「中間有遇到一些對象，但對方比較在意職業，不喜歡拋頭露面那些，所以就沒有後續了」。

她也提到現在的理想型是效力洛杉磯天使隊的日籍職棒選手大谷翔平，「我還有去找他喜歡的理想型，要會講英文、會運動、身高超過170公分，但我一個都沒有...」，語畢露出絕望表情，笑翻現場媒體。

籃籃不僅在啦啦隊備受關注，也陸續跟在「綜藝大哥們」胡瓜、徐乃麟、曾國城、吳宗憲身邊主持節目，今被問到球隊活動跟主持比較喜歡哪邊時，籃籃表示兩邊都無法取捨，「我很愛棒球，之前中華隊時就是發自內心很想要台灣贏；主持也是我很喜歡綜藝，也很榮幸得到主持機會，跟著大哥們學習」。哪邊收入多？她笑說2邊其實差不多，沒有太大差異。

過去，籃籃和張立東在綜藝節目中常被配對，私下有來電嗎？籃籃透露2人已經一陣子沒有聯繫，「好幾個月沒聯絡，以前下節目會一起吃飯，現在真的沒有遇到」，她也澄清2人吵架，就是單純沒遇到就沒有聯繫，至於節目上的配對，真的都是節目效果。

被問到韓籍啦啦隊成員李多慧的高人氣，是否會覺得被威脅？籃籃坦言不會，反而開心因為李多慧吸引更多非球迷的粉絲到球場支持，「我有去探班，大家因為她的關係，舞姿變大、整齊。」

巫苡萱說第一次看到粉絲帶著應援版到球場，「現場人山人海很開心，我還以為是蔡依林那種大咖駕臨」，籃籃也說李多慧現身的那3天，可以說是啦啦隊的最巔峰。至於被傳與李多慧「后不見后」的林襄，身為樂天桃猿啦啦隊隊長的籃籃強調2人沒有不合，「林襄心情還不錯，我也期待她們有一天可以同台演出。」