任賢齊今出席記者會。（陳俊吉攝）

任賢齊今（20日）出席「COZY FIT 律動奇機」記者會，現身播放第二支形象廣告，任賢齊在其中化身「任大俠」秀輕功，展現膝蓋軟Q活力與健康肌力；會後受訪任賢齊透露代言產品前，早已自掏腰包買了5台送長輩們，也會不時叮嚀父親使用器材，笑稱爸爸「迫於無奈」只能配合，但為了父母親的健康，再麻煩都必須逼他們動起來。

有趣的是，孝順的他為了讓爸媽使用律動奇機時達到最大功效，還要求2老起身站上器材、代替坐著使用，想像猶如演武俠劇般耍功夫，既能運動又增添趣味。

體育系畢業，擁有運動魂的律動大使任賢齊，曾為了拍戲在短時間內增肥近30公斤並引起三高，之後靠著大量運動和飲食控制才恢復身材與健康。任賢齊表示：「我非常了解在缺乏運動狀態下身體的負擔很大，也容易引發疾病，因此一直維持著規律運動習慣。『COZY FIT 律動奇機 2.0』有加熱功能與高赫茲震動，讓我在準備世界巡迴演唱會的忙碌行程中，利用時間運動或按摩舒緩也放鬆心情。」