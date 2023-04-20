外媒報導這筆交易已經獲得當地經濟發展主管機關批准。根據交易文件，鴻海將把這塊土地的所有權轉讓給微軟，賣地取得的收益部分將回補2017年投資該園區的開支。微軟應在2026年7月前啟動第一階段的興建計畫，並在2033年7月前展開第二階段計畫。
報導指出，這塊在鴻海威州園區裡的土地面積約為127公頃，微軟將在此建造一座10億美元的數據中心。目前尚不清楚這座數據中心可能創造多少就業，微軟表示，這類大型中心通常會僱用300～400名員工。
美國微軟公司將斥資5000萬美元（相當於新台幣15億元）向鴻海集團（2317）在美國威斯康辛州的園區購地興建大型數據中心。
外媒報導這筆交易已經獲得當地經濟發展主管機關批准。根據交易文件，鴻海將把這塊土地的所有權轉讓給微軟，賣地取得的收益部分將回補2017年投資該園區的開支。微軟應在2026年7月前啟動第一階段的興建計畫，並在2033年7月前展開第二階段計畫。
報導指出，這塊在鴻海威州園區裡的土地面積約為127公頃，微軟將在此建造一座10億美元的數據中心。目前尚不清楚這座數據中心可能創造多少就業，微軟表示，這類大型中心通常會僱用300～400名員工。
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