由旺旺中時媒體集團工商時報主辦，南台灣規模最大的「2023台南自動化機械暨智慧製造展」，今天起一連5天在大台南會展中心登場，今年有超過200家廠商、共展出660格攤位，也是繼去年大台南會展中心開館以來，再度締造「唯二」滿館的專業展覽。

2023台南自動化機械暨智慧製造展今天下午開幕，由旺旺中時媒體集團工商時報社長陳國瑋、經濟部工業局長連錦漳、台南市副市長葉澤山、經發局長林榮川、台灣機械工業同業公會理事長魏燦文、台灣工具機暨零組件工業同業公會祕書長陳忠平、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、大台南會展中心董事長葉泰民、中華液壓發展協會理事長蘇金樹剪綵。

陳國瑋表示，工商時報陪著在地一起打拚30年，也在台南舉辦機械展30年，感謝經濟部與南市府斥資興建這麼好的展館，讓Local的展覽變成國際級機械展，工商時報除了機械展也辦綠能展、消費展，今年初也承辦台南第一次車展，希望為台南展覽產業做出貢獻。

他也說，近3年來因為疫情關係，產業影響很大，製作業也感到壓力，呼籲台灣製造業在此時要加緊投資、改善設備，多多採購機械自動化設備，尤其在少子化、AI等衝擊下，一定要透過製程改善，達到未來新產業需求，也希望各企業多來看展覽，幫助自己升級。

台灣機械工業同業公會理事長魏燦文說，機械產業在台灣是第三個破兆元產業，去年產值1兆4500億元，外銷380億美金，這是台灣小小島嶼創造的經濟奇蹟。

他說，機械產業這幾年來致力於自動化、智慧製造、節能減碳發展，不管技術或自動化上，都能跟國外的先進國家競爭。魏燦文也肯定工商時報對台灣經濟的貢獻，大家有目共睹，景氣不好的時候，更要靠展覽來幫產業「添油香」。

連錦漳提到，從今年3月台北機械展以來，相信產業都有感受到訂單慢慢回來，期待台南自動化機械展也能讓廠商眉開眼笑，不只是添油香，而是「大紅包」。