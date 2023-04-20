政府普發6,000元現金陸續入帳，五一連假與母親節即將到來，為搶商機，國泰飯店觀光事業集結旗下全台和逸、慕軒飯店推出「AMAZZING 6000」六千元住房回饋金活動，限會員獨享，花6,000元就能享有萬元價值。另AMAZZING CLUB滿意客計畫6周年，為回饋長年支持的顧客，和逸飯店．台南西門館，即日起至6月底，入住舒適客房連續兩晚只要6,000元，另和逸飯店．桃園館亦推出「逸起放大6,000元」大禮包，活動僅到4月底。

AMAZZING CLUB滿意客計畫推出至今累積40萬會員，提供多元體驗與服務，包含會員最優惠房價、餐飲優惠折扣、生日禮、迎賓禮、專屬Happy Hour與延遲退房等。為慶祝成立6周年，即日起至6月底新會員註冊可享點數免費送500點、全台和逸與慕軒飯店消費點數4倍送、餐飲8折優惠、會籍挑戰遊戲等。因應全民普發6,000元，為寵愛會員特別推出「AMAZZING 6000」六千元住房回饋金活動，即日起至6月底全台和逸、慕軒飯店皆可享用，凡周日至周四預訂「AMAZZING 6000」住房專案，加碼贈送旗下自有品牌飯店抵用券、餐飲折價券、國泰飯店觀光事業線上商城購物金、房型升等券、套房升等券，以及AMAZZING CLUB會員點數和MY Music音樂14天免費聽，總價值超過萬元！各種房型通通有，無論商務需求或親友出遊都能盡情享受。

位處台南精華地帶的和逸飯店．台南西門館，即日起至5月30日推出「逸遊台南小旅行」住房專案，於周日至周四入住，每晚4,288元起（含早餐），另外即日起至6月底加碼「連住兩晚$6,000」住房專案，周日至周四雙人入住「舒適客房」2晚，享優惠價$6,000（不含早餐），每日限量10間。想要來點美食之旅，推薦位於桃園高鐵站的和逸飯店．桃園館，飯店內的「逸薈軒」川揚料理餐廳曾榮獲「世界奢華餐廳獎」殊榮。響應政府普發6,000元，推出「逸起放大6,000元」大禮包，4月底前於餐廳「逸．市集、逸薈軒、Blu Bar」，以及「巧虎夢想樂園」，單筆消費滿2,000元並加入AMAZZING CLUB會員，即可獲得3倍回饋價值6,000元的電子折價券大禮包，包含餐飲抵用券、現金折價券等。