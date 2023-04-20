民進黨台北市第二選區(士林、大同)立委初選結果今(20)日出爐，由英系支持的議員王世堅擊敗綠色友誼連線力挺的現任立委何志偉。媒體人張禹宣今分析，「王世堅斷『偉』成功」已經讓新潮流的不敗神話殞落，更是蔡英文呼在賴清德臉上的巴掌，而英系鐵血復仇的下一個目標，就是高嘉瑜。

張禹宣指出，王世堅成功擊敗何志偉，背後象徵的意義，不只是將綠色友誼連線「洗門風」，重挫黨內陽信銀行的勢力。更重要的是一舉打破新潮流的不敗神話、選舉機器生鏽，這個教訓也會影響往後民進黨在台北市勢力的此消彼漲，「更是蔡英文呼在賴清德臉上的巴掌，熱騰騰的教訓」。

張禹宣表示，新潮流此次力挺何志偉，正新潮流派系內一等一的大哥大姊人物，郭國文、劉世芳都到場相助，但最後仍難以力挽狂瀾，而立委席次與總統大選息息相關，未來這些英系的地盤與組織樁腳，都會成為蔡英文掣肘賴清德的籌碼。

張禹宣點出，中箭落馬的名單無一不是當初「逼宮蔡英文」的親賴禁衛軍，即使王世堅也在名單中，但王世堅從頭到尾只反蘇貞昌一人，「緊接在何志偉之後，就只剩下一人：高嘉瑜」。

張禹宣直言，這一仗英系完全不遮掩，陳時中等重量級大咖直接替「他黨」人士站台，鐵了心要拔掉賴清德的鐵桿部隊，但最可笑的是，不管是力挺王世堅的黃承國，到造成民進黨分散票源落選的吳欣岱，2022 年選舉千夫所指、造成民進黨大敗的元凶，紛紛捲土重來反過來吞噬點出問題的人，完美執行了蔡英文的「鐵血復仇」。

「在民進黨黨內沒有是非對錯也沒有檢討，唯一的禁忌就是『不准爬到蔡英文的頭上』，張禹宣也直問賴清德，「下一個高嘉瑜你保得住嗎？」