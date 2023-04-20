台灣師大大三前鋒林信寬20日搶先在個人IG上面公布，他即將「跳級」投入職籃舞台的意願，相信這名年輕前鋒將成今年PLG、T1聯盟兩大台灣職籃聯賽爭相招募的對象，PLG執行長陳建州也在第一時間回覆，「等你來挑戰！」充分表達迫不及待看到這名年輕好手加盟的心情。

以下是林信寬IG動態內容，「籃球是項充滿挑戰的競技運動，而現在的我，想挑戰更高的舞台。在師大創造了許多美好的回憶，這些都是讓我成長的養分，我會珍惜在師大的一切。謝謝學校、教練、隊友的支持跟幫助讓我能夠向我的目標前進，接下來我會繼續努力。」

林信寬本季代表台灣師大拿下場均21.9分、8.8籃板、3.9助攻與2.0抄截，更在8強複賽遭遇健行科大，單場轟下49分技驚全場，台灣師大最後雖闖進4強，卻以第4名作收。林信寬曾入選中華U18亞青男籃培訓隊，更曾獲選世界盃亞洲區資格賽中華隊，更是才剛打完的3X3亞洲盃中華隊國手之一。