民進黨台北市第二選區（士林、大同）立委初選電話民調20日結果出爐，台北市議員王世堅戰勝現任立委何志偉，王世堅表示，勝選原因為正義打敗邪惡，「善良系贏了」，手機早上不小心打開飛航模式，還以為輸了，並沒有抱太大期望，能夠出線很意外，心情也很好。

經過昨晚電話民調後，王以41.97％戰勝何的39.7％。王世堅分析，勝選原因為正義打敗邪惡，「善良系贏了」。至於僅差約2％，是否是險勝？他回覆，要看怎麼解讀，不過能夠勝出就好，中間波折也大概就過去了。

王世堅指出，出線後心情很好，因為代表的不是只有他一個人，而是基層大多數人的心聲，也是議會好友共同的期待，他則是有點意外，早上不小心手機開啟飛航模式，至上午10時都靜悄悄，還以為可能是輸了，並沒有抱太大期望。

王世堅說，初選勝出是重責大任的開始，在多天掃街過程中，看到地方上很多需求，尤其是社子島的慘狀、大同區污水廠等，很深刻的理解到問題嚴重性，以及問題拖延20幾年之久，對地方造成的傷害，未來必須收集基層民眾的心聲，並好好打贏大選，且助黨主席賴清德贏得大選勝。

王世堅提及，歷經多次參選和輔選，這次是最艱鉅也最難過的，期間看到邪惡也看到善良，謝謝議員陳怡君、陳慈慧、林世宗、洪健益、劉耀仁、吳沛憶、張文潔、林珍羽、黃瀞瑩及張志豪等，伸出援手或給予鼓勵。尤其16日感到混沌、想退出時，陳怡君、陳慈慧給予協助，陳怡君更是陪同掃街，在大雨下淋成落湯雞。

王世堅解釋，因為看到善良的一面，才讓他覺得要奮戰下去，男子漢大丈夫怎麼可以因為小挫折就畏懼，不但會繼續戰鬥下去，而且在這麼多善良好朋友的協助下，非常有可能會戰勝大選。

但國民黨目前還沒有人選應戰，王世堅回覆，不管國民黨提名誰，大選畢竟是和總統大選一起，絕對是場苦戰，一定競競業業不能壞了大選。

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