民進黨2024立委初選，台北市第二選區（士林、大同）由台北市議員王世堅擊敗現任立委何志偉，將代表民進黨參選，然而王的勝出也被解讀為「英系擊敗賴系」。對此，王世堅則稱「這次我能夠勝出，完全跟哪一系對哪一系完全無關，善良系贏了」。

王世堅在初選中以41.97％的支持度擊敗何志偉的39.7％，將代表民進黨出戰士林大同區的立委選戰，不過此次初選過程，王身後有英系人馬力挺，因此本次對決也被認為是英系勝過賴系，王被問到相關問題時，說自己從政20、30年，沒有參與過任何派系，「充其量王世堅就是一個派系，最小的派系，堅系，就我一個人」。

「我不認為這次是英系跟賴系什麼對決！」王世堅解釋，總統蔡英文已多次表明全力支持民進黨主席賴清德選總統，所以這次的初選若真的有英系與賴系，那也是「英系完全挺賴系」，且此次大選很清楚就是要幫助賴清德延續綠營執政，「這次我能夠勝出，完全跟哪一系對哪一系完全無關，善良系贏了」。

至於可能的國民黨對手，王世堅則說只要是大選就絕對會是苦戰，尤其立委是與總統大選一同進行，因此政治的大勢才是勝負對決，「我一定兢兢業業，絕對不能壞了大選」。