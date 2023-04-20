4月22日是世界地球日，台北市立動物園響應地球日，將在當天舉辦「綠色園遊會」，現場有集章闖關、保育市集、舞台表演等活動，期盼大家參加活動，為地球盡一份心力。

台北市立動物園園長諶亦聰表示，「綠色園遊會」是以淨零排放綠生活「投資我們的星球 Invest In Our Planet」為主題，由許多關懷自然的教育機關、保育團體，以寓教於樂的教育駐站形式，向遊客介紹並促進對永續發展的認識。

園方表示，22日當天早上9時30分至下午3時30分，遊客可以領取「綠色園遊會」集章卡，到大門入口廣場參與「綠生活行動SDGs集章活動」，挑戰教育駐站闖關成功即可集章，完成2條戳章賓果連線，即可兌換精美小禮。

另外，動物園提醒，民眾在現場寫下願意實踐、具創意的綠行動，可參加抽獎，有機會獲得限量「動物福袋」。

動物園表示，綠色園遊會還有保育市集，以及舞台表演活動與保育QA問答，像是動物朋友見面會、木柵管樂團演奏，以及彩虹家族－阿貴老師帶動唱，希望大家呼朋引伴，到動物園學習如何投資地球。

園方補充，4月1日開始的線上闖關活動「解憂動物園」，正熱烈進行中，只要一支手機就能參與實境解謎活動，活動日期至6月11日，歡迎大、小朋友把握機會，來動物園揭曉「解憂動物園」的秘密。