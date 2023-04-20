澎湖縣立圖書館「美國資料專區」20日下午啟用，澎湖縣長陳光復、美國在台協會高雄分處長黃東偉共同剪綵，並攜手翻開美國資料大書，陳光復期許澎湖學子拓展視野，以廣博的學識迎向未來。

陳光復表示，教育部今年3月底發布的城市閱讀力評比中，澎湖縣獲評為四十萬人以下縣市組「整體閱讀力表現績優城市」，澎湖也在縣市組「人均擁書冊數」獲得第1名、「持證比例」及「民眾網站資源使用量」獲得第2名，「人均到館量」獲得第3名，七美鄉也在200個鄉鎮市中獲得「人均擁書冊數」第6名。

陳光復指出，英語是國際接軌的重要橋樑，澎湖以行政院「2030雙語國家政策發展藍圖」為目標，接受教育部補助公共圖書館提升英語學習力計畫，總共辦理186場推廣場次、參加人數達3779人，包含增加經典英語讀書會、菊島觀光英語班、繪本說故事、寫作進階班，以及加強各年齡層之基礎英語會話課程等。

「美國資料專區」由美國在台協會高雄分處提供近百本各類圖書，主題包含美國社會、文化、地理、歷史傳記、及趣味故事書籍等。（澎湖縣政府提供）

美國在台協會高雄分處此次在澎湖縣圖書館2樓設立「美國資料專區」，由美國在台協會高雄分處提供近百本各類圖書，主題包含美國社會、文化、地理、歷史傳記、及趣味故事書籍等。閱讀對象以學齡兒童及年輕讀者為主，透過此一系列美國文化的入門資料，將可提供澎湖鄉親與學子一個迅速瞭解美國文化的平台。

澎湖縣政府未來將與美國在台協會高雄分處在4月29日、30日下午14時至17時，於縣圖書館舉行「微行動工作坊x世界地球日_運用原子習慣展SDGs永續行動」活動，將運用心理諮商「行為改變技術」，帶大家了解原子習慣的4大法則，歡迎所有對工作坊有興趣的民眾報名參加。