屏東社區改造成績斐然，繼勇奪德國柏林設計(BERLIN Design Awards)和美國繆斯(Muse Design Awards)設計獎銀獎後，萬丹鄉興化廍廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」再次榮獲美國TITAN 地產大獎金獎。

萬丹鄉興化廍將廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室獲美國泰坦地產獎景觀設計項目金獎殊榮。(屏東縣城鄉發展處提供)

美國泰坦地產獎(TITAN PROPERTY AWARDS)隸屬國際獎項，共分為房地產開發商、景觀設計師、建築師和室內設計師四個獎項，屏東縣萬丹鄉興化廍將廢棄牛舍改造「廍廍安全－幸福學堂」圖書室獲景觀設計項目金獎殊榮，屏東縣政府、樹德科大團隊與社區規劃師的共同努力下將社區保留的廢棄老牛棚改造成「幸福學堂」讓社區居民也能受溫馨的幸福書香。

屏東縣長周春米表示，縣府積極推動縣政特別融入創意美學，不論從建築、活動到影片拍攝、縣政刊物，都能讓人感受屏東的朝氣活力與獨特，此次得獎的「廍廍安全－幸福學堂」是透過由下而上的營造計畫實踐成功活化社區，充份展現屏東社區的美麗與活力，創建文化生活傳承模式，屏東社區能夠受到國際獎項的肯定，更是一大鼓舞。

「廍廍安全－幸福學堂」地點位於兩個村莊的交界處，寫滿歲月故事的牛棚透過居民改造，是老少皆宜具有地方文化特色的閱讀空間。(屏東縣城鄉發展處提供)

屏東縣政府城鄉發展指出，縣府每年爭取營建署補助執行社區規劃師輔導培訓計畫，今年特別挑選「廍廍安全－幸福學堂」地點位於兩個村莊的交界處，非常適合收藏書籍。順著指示牌，溫馨誘人的小熊壁畫、生機勃勃的綠植區、乾淨利落的人行道、色彩斑斕的馬賽克牆，以及寫滿歲月故事的牛棚透過居民改造，提供的不僅是新的生活，更是老少皆宜具有地方文化特色的閱讀空間。